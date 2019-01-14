 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Калуше горел химзавод

Понедельник, 14 января, 2019

В Ивано-Франковской области на химическом заводе потушили пожар. 

В ГСЧС и полиции заявили, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности.

Факельное горение пирогаза на заводе «Карпатнефтехим» происходило несколько часов и завершилось ночью 13 января.

«Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждения соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом были перекрыты задвижки. Поэтому, пирогаз исходил из той трубы, которая подверглась повреждению. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадавших нет. По факту пожара открыто уголовное производство.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования