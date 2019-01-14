В Калуше горел химзавод

В Ивано-Франковской области на химическом заводе потушили пожар.

В ГСЧС и полиции заявили, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности.

Факельное горение пирогаза на заводе «Карпатнефтехим» происходило несколько часов и завершилось ночью 13 января.

«Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждения соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом были перекрыты задвижки. Поэтому, пирогаз исходил из той трубы, которая подверглась повреждению. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадавших нет. По факту пожара открыто уголовное производство.