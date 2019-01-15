Фронтовая Горловка: о боях сообщали на протяжении всего дня

Понедельник тихим не был.

В первой половине дня неспокойно было в стороне Майорска. Уже после обеда горожане сообщили о громком «бабахе», отметив при это что на протяжении всего дня периодически постреливали.

Ближе к 17 час. «зашумел» юго-запад/запад, а уже ночью на этом же направлении завязался интенсивный бой.

14-го января под Донецком стреляли у авдеевской промзоны, Песок, Трудовских и Новомихайловки, на юге региона сложная обстановка сохраняется под Павлополем, Чермалыком, Водяным и Саханкой, а на Луганщине — в районе Новотошковского, Крымского, Трехизбенки и Первомайска.