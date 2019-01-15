Ремонт на водоводе Горловка-Торецк завершен

Водоснабжение Торецка восстановлено, об этом заявили в пресс-службе ООС.

«12-го января, в результате прорыва водопровода, Торецк и его окрестности остались без воды. В течение двух дней подразделения ГСЧС вместе с группами гражданско-военного сотрудничества и СЦКК обеспечивали безопасность ремонтно-восстановительных работ для сотрудников компании «Вода Донбасса». В частности, пиротехниками было проверено 2,5 га местности и уничтожена опасная находка — граната Ф-1. 14-го января, после откачки воды из затопленного аварийного участка, ремонтникам удалось добраться до пробоины и починить ее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после восстановления работы водопровода началось заполнение резервуаров.