В ОБСЕ сообщили о поезде из 60 вагонов с углем, двигавшихся в сторону России

Как сообщили в своем отчете наблюдатели ОБСЕ, зафиксирован эшелон с углем, двигавшийся в сторону российской границы.

В тексте говорится, что находясь на железнодорожной станции в Вознесеновке, патруль ОБСЕ видел 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с РФ.

Отмечается, что спустя 10 минут члены вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили наблюдателей покинуть этот район.