В ОБСЕ сообщили о поезде из 60 вагонов с углем, двигавшихся в сторону России

Среда, 16 января, 2019
Как сообщили в своем отчете наблюдатели ОБСЕ, зафиксирован эшелон с углем, двигавшийся в сторону российской границы.
В тексте говорится, что находясь на железнодорожной станции в Вознесеновке, патруль ОБСЕ видел 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с РФ.
Отмечается, что спустя 10 минут члены вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили наблюдателей покинуть этот район.
Как сообщали СМИ, на днях министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что с начала конфликта на востоке Украины из ОРДЛО в Россию вывезено почти 6 млн. тонн антрацитового угля.