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Украинцы предпочитают самостоятельно лечиться от гриппа и ОРВИ

Суббота, 19 января, 2019

Декабрьский соцопрос от Research & Branding Group показал, что от гриппа и простудных заболеваний более половины украинцев (56%) обычно лечатся самостоятельно, тогда как треть жителей Украины (30%) напротив – сразу обращаются к врачу и только в крайнем случае занимаются самолечением.

ПРОТИВОРЕЧИЕ. Удивительно, но по данным исследования,среди опрошенных примерно половина (54%) поддерживают мнение, что обращаться к врачу при ОРВИ и гриппе необходимо. Самолечение же поддерживает всего 15% жителей страны, в то время как на самом деле лечатся самостоятельно более половины украинцев.

ГЕНДЕРНАЯ РАЗНИЦА. При этом самолечением одинаково занимаются и мужчины, и женщины, а вот к врачам чаще обращаются женщины. Также на количество украинцев, практикующих самолечение, влияет возраст — чем старше, тем увереннее в собственных силах при лечении заболеваний.

РЕГИОНЫ. В центральных областях больше всего практикующих самолечение; в восточных – обращающихся к врачам; в южных – не определившихся с практикой лечения.

EtCetera

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