Фронтовая Горловка: вечером снова было неспокойно

О боях горожане начали сообщать с наступлением сумерек.

Так, по словам местных жителей, после 18 час. по местному времени стали слышны автоматные и пулеметные очереди в стороне шахты им.Гагарина. Кроме того, «шумно» было и в направлении Светлодарска. На северных окраинах бои фиксировались и после 21 час.

15-го января в сводках по-прежнему упоминались расположенные на севере и западе Донецка населенные пункты. Также на мариупольском направлении огонь открывался под Гнутово, а на луганском — у Крымского, Желобка и Донецкого.

В основном, применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение.