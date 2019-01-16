Лефортовский суд Москвы продлил арест всем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, незаконно задержанным в Керченском проливе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля», — говорится в сообщении СМИ.

Ходатайства о продлении ареста 20 обвиняемым были рассмотрены во вторник. Заседания прошли в закрытом режиме, журналистов пригласили лишь на оглашение резолютивной части.

16-го января суд также в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока ареста в отношении еще четверых обвиняемых — Виктора Беспальченко, Владимира Варимезе, Владислава Костышина и Владимира Лисового.

Напомним, российские пограничники 25-го ноября с применением оружия захватили в Черном море в районе Керченского пролива корабли ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», которые направлялись из Одессы в Азовском море. Во время захвата ранения получили трое украинских моряков.

Всего были захвачены 24 моряка. Сначала их арестовали на два месяца, после чего перевели в Москву. Раненых разместили в больнице СИЗО «Матросская тишина», а остальных – в Лефортово.

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

7-го января Украина направила в ЕСПЧ полноценное заявление против России о нарушении прав 24 военнопленных моряков.

Фокус