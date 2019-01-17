Фронтовая Горловка: на западе и севере по-прежнему «шумно»

Четверг, 17 января, 2019
Боевые действия в окрестностях города не стихают.
Днем несколько раз стреляли из крупнокалиберного в районе Озеряновки, а с наступлением темноты периодически было «шумно» на западных окраинах в период с 19 до 23 час. Кроме того, перестрелки и «бахи» фиксировались на светлодарском направлении. Именно здесь, у Троицкого (между Светлодарском и Попасной), выстрелом из ПТУРа был подбит грузовик ВСУ. По некоторым данным, ранения получили десять военных (трое тяжелых).
Вечером под минометный обстрел попал пригород Донецка (Жабичево), в результате чего произошел пожар в жилом доме.
Также боевые действия продолжались под Ясиноватой и Авдеевкой, Песками, Марьинкой, Красногоровкой и Александровкой, в районе Докучаевска, Ужовки и Саханки, Желобка и Крымского.