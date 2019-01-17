Какие направления развития будут приоритетными в 2019-м году

Кабинет министров запланировал несколько важных направлений, которые будут приоритетными для правительства в 2019-м году.

В частности планируют поддержать экономическое развитие, безопасность и оборону, внедрить мероприятия по энергонезависимости и усилению борьбы с коррупцией.

Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.

Правительство заверило, что в 2019-м году будут инвестировать ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизацию субсидий, продолжение программы «Доступные лекарства».

Не менее важна бесплатная система медицинских исследований, которая стартует с третьего июля.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что продолжат масштабное строительство дорог, поддержку АПК – фермеров и сельхозмашиностроения, а также предстоит внедрение новой украинской школы.

«В 2019-м году мы обеспечим в полном объеме финансирование сектора безопасности и обороны. А это и финансирование повышенных зарплат и модернизация армии. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной», – заявил глава правительства.

Однако важнейшими и первоочередными остаются экономическое развитие, энергонезависимость, а также антикоррупционные меры.