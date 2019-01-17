Роман Храменков стал главой Енакиево

Денис Пушилин сменил руководителей шести «администраций» городов и районов на подконтрольной «ДНР» территории.

«Изменения произошли в местных администрациях Енакиево, Шахтерска, Тореза, Снежного, а также Амвросиевского и Тельмановского районов», — говорится в сообщении самопровозглашенной республики.

Так, Енакиево возглавил Роман Храменков, полгода руководивший Горловкой в период с 2015-го по 2016-й год, Шахтерск — Александр Шатов, Торез — Дмитрий Лысенко, Снежное — Александр Скворцов (к слову, ранее этот пост занимал еще один бывший «мэр» Горловки Андрей Дарковский). Амвросиевский район возглавил Игорь Лызов, а Тельмановский — Александр Спинул.