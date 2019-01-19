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Украина не попала в приоритеты ООН на 2019-й год

Суббота, 19 января, 2019

Генсек ООН Антониу Гутерриш вспомнил об Украине в контексте «других замороженных конфликтов» в мире.

Украина не попала в перечень основных направлений работы ООН в 2019-м году.

Генсек организации Антониу Гутерриш вспомнил об Украине лишь в контексте «других замороженных конфликтов» в мире, сообщила пресс-служба ООН.

В частности, основными направлениями работы ООН он назвал климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане.

В то же время генсек отнес к «замороженным и нерешенным вызовам» ситуацию в Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.

«Чтобы выполнить потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу», — сказал Гутерриш в ходе послания Генеральной Ассамблее.

Ранее глава ОБСЕ заявил, что вопросы Крыма, Азовского моря и пути мирного разрешения ситуации на Донбассе остаются приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Корреспондент



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