Украина не попала в приоритеты ООН на 2019-й год

Суббота, 19 января, 2019
Генсек ООН Антониу Гутерриш вспомнил об Украине в контексте «других замороженных конфликтов» в мире.
Украина не попала в перечень основных направлений работы ООН в 2019-м году.
Генсек организации Антониу Гутерриш вспомнил об Украине лишь в контексте «других замороженных конфликтов» в мире, сообщила пресс-служба ООН.
В частности, основными направлениями работы ООН он назвал климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане.
В то же время генсек отнес к «замороженным и нерешенным вызовам» ситуацию в Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.
«Чтобы выполнить потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу», — сказал Гутерриш в ходе послания Генеральной Ассамблее.
Ранее глава ОБСЕ заявил, что вопросы Крыма, Азовского моря и пути мирного разрешения ситуации на Донбассе остаются приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.