В Макеевке произошли новые случаи обрушения крыши

Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Так, 16-го января в поселке шахты № 21 от снега рухнула крыша рынка и многоквартирного дома.

По словам макеевчан, из-за скопления снега провалилась примерно четверть крыши дома, при этом они возмущены отсутствием реакции коммунальных служб.

Кроме того, очевидцы сообщили, что возле дома затем стояла машина «Скорой помощи», но информации о пострадавших нет.

В том же поселке обильные осадки на местном рынке не выдержала крыша, упавшая на торговый ряд.

Тем временем, горловчане, проживающие, в частности, на ул.Пушкинской, страдают от гигантских сосулек (до 2-х метров), которые падают и опасны не только для прохожих, но и для козырьков над входами в помещения, разбивая их.

По их словам, все, что сделали городские «власти», это — развесили объявления «Осторожно сосульки», о чем горожане и рассказали в соцсетях.