Где в Горловке можно будет окунуться в прорубь на Крещение

Пятница, 18 января, 2019
19-го января отмечается православный праздник Крещение Господне.
В Горловке праздничные гуляния запланированы , с 11 до 16 час. на трех водоемах: в Центрально-Городском районе — на Короленковских прудах (возле лодочной станции), а в Калининском районе — на Яловом и Кировском прудах.
В этот день люди крестятся в проруби, проходят обряд очищения от грехов. Очень важно подготовиться морально перед тем, как креститься, а также соблюдать все правила техники безопасности.
Идеальным местом для купания является прорубь, глубина которой не больше 1,8 метра. Купаться рекомендуется только в присутствии спасателей. Прорубь должна быть ограждена для того, чтобы избежать случайного падения в воду.
Запомните:
- Запрещено окунаться не разогретым. Прежде чем ступить в воду, обязательно нужно размяться. Раздевшись, машем руками, делаем приседания, наклоны и другие несложные упражнения. Тело должно быть горячим, но не потным.
– К проруби нужно подходить в удобной обуви, которая легко снимается. В идеале это могут быть теплые меховые ботинки или шерстяные носки. Важно, чтобы подошва была нескользкой.
– Перед тем как начать погружение, следует проверить лестницу на прочность и устойчивость.
– Лучше всего не нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
– Нельзя прыгать в прорубь вперед головой. Погружение нужно начинать с ног.
– Плавать в проруби не рекомендуется. Войдя в воду, нужно окунуться по шею три раза и сразу выйти.
– Не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту. Это чревато общим переохлаждением организма.
– После купания сразу же нужно протереть себя сухим махровым полотенцем и надеть теплую одежду. На ней должно быть минимальное количество заклепок, пуговиц, крючков, шнурков, разнообразных застежек – одеться нужно быстро, пока организм не переохладился.
– Рекомендуется выпить чашку горячего чая или кофе. А вот употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до, так и после окунания. Алкоголь расширяет сосуды, при этом увеличивается расход тепла. Не рекомендуется курить. Никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает расход тепла.
В народе считается, что вода на Крещение приобретает целебные свойства, а люди, которые решили окунуться на Крещение в проруби, получат здоровье на целый год. Следует помнить, что окунаться в крещенской проруби нужно, не стремясь «совершить подвиг», а помня о религиозном смысле этого действия.