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Cколько квартир получили переселенцы в прошлом году?

Пятница, 18 января, 2019

Ответ на этот вопрос дала начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха на пресс-конференции «Результаты деятельности МинВОТ в 2018-м году».

«Приобретено 116 квартир для ВПЛ в Мариуполе, Родинском, Золотом, Попасной, Великой Новоселке, Покровске, Лимане и Кривом Роге. Для этого привлечено 54,8 млн. грн.», — сказала она.

Также в МинВОТ отметили, что временным жильем обеспечено чуть более 400 переселенцев.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 14-е января 2019-го года в Украине взято на учет 1 512 303 переселенцев из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Таким образом, жильем (приобретенным и выделенным временным) обеспечены чуть больше 0,034 % нуждающихся.

ОстроВ



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