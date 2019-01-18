Фронтовая Горловка: ситуация обострилась

В четверг весь день неспокойно было на западе города.

В первой половине дня в районе шахты им.Гагарина, Шум и Пивденного применялись гранатометы, также были слышны перестрелки. Местные сайты начали распространять информацию, что под обстрел в Горловке попали почтальоны, но Иван Приходько ее опроверг.

Тем временем, стрельба на юго-западных/западных окраинах продолжалась до вечера, а уже ночью на этом направлении, по словам очевидцев, мощно загремело тяжелое. Утром появились сообщения, что бои здесь и на севере не стихали всю ночь.

17-го января также боевые действия велись под Ясиноватой, Авдеевкой, Песками, Жабичево, Водяным и Крымским.