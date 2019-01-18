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Уроженец Горловки подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Пятница, 18 января, 2019

Депутат Верховной Рады Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты.

Он заявил журналистам, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.

«Съезда не было, потому что еще не зарегистрирована политическая партия «Оппозиционная платформа За жизнь», это общественное движение, но оно поддерживает меня», — сказал Бойко.

ЦИК должен зарегистрировать его или отказать ему в регистрации в течение 5 дней.

Бойко родился в 1958 году в Горловке. Учился в Москве в химико-технологическом институте.

Долгое время работал на на Рубежанском государственном химзаводе «Зоря», который производил взрывчатку для военпрома. В 1999-2001 годах возглавлял Лисичанский НПЗ, после чего переехал в Киев, где вскоре занял должность главы правления «Нафтогаза Украины».

В период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.

В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам «Оппозиционного блока» под №1.

В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука «За жизнь» и был исключен из «Оппоблока».

Левый берег

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