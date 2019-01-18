Глава ОБСЕ шокирован визитом на Донбасс

Политика ужаснули условия жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке Украины.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Лайчак сообщил, что во время визита стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.

«Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости — это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни», — передает слова Лайчака пресс-служба.

Председатель ОБСЕ заявил, что «шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны», и призвал стороны «активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса».