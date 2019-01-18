В Минске состоялся очередной раунд переговоров в ТКГ

В столице Беларуси прошли первые в этом году переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Встречались представители подгрупп по экономическим, политическим, гуманитарным и вопросам безопасности.

По их итогам стороны сообщили об отсутствии каких-либо результатов, обвинив друг друга в игнорировании обсуждения известных проблем — вопросы соблюдения режима тишины, разведения сил и средств, освобождения заложников, политзаключенных, а теперь еще и освобождении захваченных у Керченского пролива украинских моряков, ряд других, не менее важных вопросов.

Следующая встреча запланирована на 30-е января.