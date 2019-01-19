«Укрзализныця» повысила цены на постельное белье и чай в поездах

Чай, кофе и вода в украинских поездах больше не стоят 8 гривен.

АО «Укрзализныця» ввело с 15-го января 2019-го года новые единые цены на некоторые услуги, представляющиеся пассажирам. Среди них — пользование комплектом постельного белья в поезде, оплата за чай, кофе и питьевую воду.

В частности, в УЗ уточнили, что комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах теперь стоит 60 грн. (с НДС), в купейных и плацкартных вагонах — 50 грн. (с НДС). Отметим, что до подорожания цена пользования комплектом белья составляла 30 грн.

Что касается повышения цен на напитки в поезде, то отныне единая цена на чай, кофе или бутылку воды объемом 0,5 л составляет 10 грн.

В УЗ заявляют, что вынуждены были пересмотреть цены из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг. Также в компании отмечают, что цена постельного белья все равно осталась ниже, чем в других странах.

ЦТС