Фронтовая Горловка: ни дня без стрельбы

О боевых действиях горожане сообщали лишь во второй половине пятницы. Тем не менее, по их словам, периодически стреляли весь день, но не интенсивно.

Так, после 15 час. неспокойно было в стороне Озеряновки, а к 18 час. местные жители слышали стрельбу как на юго-западе/западе, так и на севере Горловки.

Около 21 час. жители Гагаринского и других близлежащих жилмассивов в соцсетях рассказали о сильных «бахах», которые гремели и в дальнейшем.

18-го января сообщалось о боях под Донецком (Пески, Жабичи, Красногоровка), на юге региона (от Гнутово до Саханки) и на Луганщине (Вильный возле Золотого, Желобок и Донецкий). В сводках отмечается, что при обстрелах применялось не только стрелковое, но и крупнокалиберное оружие, гранатометы и минометы, а также вооружение танков.