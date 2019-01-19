На Донбассе ВСУ понесли потери «по пьяному делу»

В Донецкой области пьяный конфликт привел к смерти двоих украинских военнослужащих.

Как передает УНН, тела двоих военных обнаружили в селе Калинове Покровского районе. Один из погибших ‒ майор ‒ найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого военного множественные ушибы головы. На месте происшествия также найден пистолет системы «Макарова».

По предварительным данным, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт, переросший в драку со стрельбой. По факту смерти военных открыто уголовное производство.

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