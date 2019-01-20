На КПВВ задержали жителя Горловки, воевавшего за «ДНР»

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, подразделениями ведомства принимаются активные меры безопасности в районе проведения ООС.

Так, на КПВВ «Марьинка» оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил, пресекли попытку попасть на подконтрольную правительству территорию Украины гражданина, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, управляемых агрессором. Задержанным оказался 19-летний гражданин Украины, житель Горловки.

Установлено, что в 2015-м году он вместе с другими подростками, учащимися в одном из техникумов был «завербован так называемой «полицией ДНР» в вооруженное формирование, действующее на неподконтрольной территории».

«Под действием пропаганды тогда еще несовершеннолетний юноша вступил в формирование «Молодая гвардия». Пройдя начальную военную подготовку он выполнял задания на блокпосту между Горловкой и Донецком вплоть до 2018-го года. По его словам, в обязанности входило дежурство на блокпосту, осмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымоганием денег у граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ», — говорится в сообщении.

Также оперативникам стало известно, что из-за отсутствия денег в конце 2018-го года он со своим знакомым решился на ограбление, за что был задержан «полицией ДНР». По его словам, родственники забрали парня из райотдела, «заплатив» 10 тысяч рублей, после чего он решил выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области. Задержанного передали в Нацполицию, открыто уголовное дело.

В сообщении также подчеркивается, что в 2018-м году пограничники задержали 154 человека, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне «ДНР».