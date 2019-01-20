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Порошенко заявил, что Украина восстановит Донецкий аэропорт

Воскресенье, 20 января, 2019

В Киеве прошла церемония, посвященная памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта.

Украина освободит Донбасс и сможет восстановить Донецкий аэропорт, который обороняли украинские воины, не жалея своих жизней. Об этом сказал в воскресенье, 20 января, президент Петр Порошенко на церемонии в Киеве, посвященной памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба главы государства.

«Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы, и она придет. И, дай бог, чтобы в один уже мирный день на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта, около его терминалов, около знаменитой вышки, чтобы мы стали там и просто помолчали, просто постояли, вслушиваясь в отголоски жестоких боев, и чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги», – сказал Порошенко.

По его словам, Украина никогда не забудет героический подвиг «киборгов».

«Вечная память защитникам Донецкого аэропорта. Никогда не забудем и не простим врагу, и не изменим тому, во что верим и за что боремся. Отстроим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской вышке всегда будет развиваться украинский флаг, который киборги поднимали снова и снова под пулями и снарядами», – отметил президент.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба ВСУ, родственники погибших защитников аэропорта, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.

Корреспондент



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