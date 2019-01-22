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В Минобороны назвали количество дезертиров

Вторник, 22 января, 2019

Минобороны надеется на принятие законопроекта, которым вводится понятие «приостановление военной службы», что позволит доукомплектовать ВСУ.

Такое мнение выразил во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

По его словам, на сегодня 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины.

«Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», — сказал первый замминистра.

Он отметил, что такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ, а вакантные места смогут занять другие военнослужащие.

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