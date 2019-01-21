Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в декабре превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду в 1,5 раза. Максимальные концентрации в целом по городу максимально-разовые ПДК не превышали.



Сравнивая полученные данные с декабрем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, сероводорода, фенола, аммиака и формальдегида, а также увеличение концентрации диоксида азота. На том же уровне осталось содержание диоксида серы и оксида углерода.

Сравнение же декабря и ноября нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе фенола, аммиака и формальдегида. На том же уровне осталось содержание пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и сероводорода. Утверждается, что экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

Подчеркивается, что для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки за месяц лабораториями было отобрано и проанализировано 812 проб.

Кроме того, неоднократно измерялся уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.