Фронтовая Горловка: вечером и ночью активно стреляли

О боевых действиях в воскресенье горожане начали сообщать после наступления темноты.

Так, к вечеру разгорелись бои на западных и северных окраинах. В это время фиксировались автоматные и пулеметные очереди. Ближе к 23 час. сообщалось о неспокойной обстановке на светлодарском направлении, а после полуночи «зашумел» район шахты им.Гагарина, но вскоре стрелять начали практически со всех сторон…

Сегодня утром снова интенсивно стреляли на западе Горловки.

За минувшие сутки обстреливались также окраины Ясиноватой, Авдеевки и Спартака, Песок, Марьинки, Красногоровки и Александровки, Гнутово, Водяного, Ужовки, Пикуз, Широкино и Саханки, Вильного, Крымского и Желобка.