В Брюсселе пройдут газовые переговоры Украины, России и ЕС

Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС запланированы в понедельник, 21 января, в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Шефчович будет председательствовать на трехсторонних газовых переговорах между Россией и Украиной в Брюсселе», — говорится в повестке дня вице-президента Еврокомиссии по Энергосоюзу Мароша Шефчовича.

Ожидается, что от украинской стороны участие в заседании примут министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. От российской стороны ожидается участие министра энергетики Александра Новака и представителя «Газпрома». Российские СМИ сообщали, что речь идет о главе российской компании Алексее Миллере.

На переговорах должны обсуждать вопрос долгосрочного транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.

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