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Пушилин заявил, что перед ним стоит задача сделать «ДНР» всю Донецкую область

Понедельник, 21 января, 2019

Лидер «ДНР» аявил, что среди кандидатов в президенты Украины не видит людей, которые были бы «действительно, а не на словах» за мирное урегулирование на Донбассе. Об этом он сказал в интервью «Вести Крым».

Пушилин добавил, что не видит кандидатов, которые «хоть сколько бы» задумывались о жизни и судьбе жителей на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях. Он не пояснил, что подразумевает под мирным разрешением конфликта.

При этом Пушилин заявил, что одна из задач, которая стоит перед руководством «ДНР» и «ЛНР» «мирным способом» сделать всю Донецкую и Луганскую области «полноценными территориями» «Л-ДНР».

Также в этом интервью Пушилин в очередной раз признал, что доходы жителей подконтрольной «республике» территории «оставляют желать лучшего».

«Сейчас доходы граждан оставляют желать лучшего. Это то, с чем приходится жить на сегодняшний момент», — сказал он.

Новости Донбасса



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