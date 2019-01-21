Как сейчас работает скорая помощь: едут быстро, но лечат витаминами

Минздрав проверил работу скорых — будут менять протоколы и обучать медиков.

Скорая помощь приезжает на вызов в среднем за 8 минут, но часто пациентов лечат неэффективно — таковы результаты трехдневного мониторинга Минздравом работы 30 подстанций неотложек. В ведомстве признаются, что впервые качество работы экстренной помощи оценивалось в ходе дежурств вместе с бригадами.

«Целью было получение объективных данных о состоянии скорых, которые в дальнейшем помогут планировать эффективные меры», — пояснила глава МЗ Ульяна Супрун.

В основном наблюдатели выезжали с медиками на вызовы по поводу травм, потери сознания, сердечно-сосудистых и легочных проблем. Они выяснили, что у наших скорых нет проблем с быстрым реагированием — до пациента добираются в среднем всего за 8 минут. При этом 94% вызовов совершаются в пределах 20 минут, а 38% — в рамках 10 минут. С пациентом медики проводят в среднем 17 минут, еще за 10 — отвозят больных в отделение. Больше половины (54%) вызовов заканчиваются именно госпитализацией, но в 19% случаев народ в больницу ехать отказывается. В 24% случаев пациентам предоставляют необходимую помощь на месте. И только 2% вызовов заканчиваются смертью больного.

Но если со скоростью дела обстоят неплохо, то к качеству помощи есть вопросы. Эксперты отметили, что нередко медики скорых используют неэффективные или нецелесообразные лекарства. Так, чаще всего (в 30% случаев) при жалобах на боль в груди врачи применяют магнезию, в то время как уже доказана ее неэффективность при инфарктах, коррекции сердечного ритма и остановке кровообращения. Пациентам же старше 40 лет с болями в груди почти в половине случаев дают неэффективные препараты, в том числе гомеопатию и витамины.

Что делать

Наблюдатели советуют пересмотреть протоколы оказания экстренной медпомощи. Над этим в Минздраве уже работают.

«Наши эксперты переводят и адаптируют современные международные протоколы оказания экстренной медпомощи. В них пересмотрен как перечень препаратов для конкретных ситуаций, так и последовательность действий работников», — говорят там.

По результатам оценивания рекомендуют и обновить требования к работникам скорых, и повышать их квалификацию в специальных учебных центрах во всех регионах.

«Важно, чтобы обучение сотрудников имело практический характер. Для этого во всем мире применяются спецоборудование и манекены, чтобы каждое движение было многократно повторено и выучено», — подчеркивают специалисты.

В МЗ же обещают в этом году оборудовать такие центры в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и Киеве.

Еще наблюдатели советуют выделить средства для создания особых отделений экстренной медпомощи в больницах:

«Ситуация, когда бригада везет пострадавшего в больницу, в которой его не могут принять, недопустима. В каждой больнице необходимы отделения, где пациент сможет получить полный комплекс диагностики и лечения в неотложном состоянии».

Разработка требований к оснащению и персоналу таких отделений пока только в планах министерства, но их обещают утвердить в следующем году. Выделение же помещений для таких отделов и закупка необходимого оборудования ляжет на плечи местных органов самоуправления.

«Протоколы устарели»

Медики скорых признают проблему назначения не тех препаратов. Но, по их мнению, персональная некомпетентность отдельных сотрудников только частично объясняет этот нюанс.

«Многие действуют по устаревшим протоколам, где прямо написано использовать те или иные уже не эффективные лекарства. Можно самому мониторить инструкции от ВОЗ, но не всегда они переведены, а английский знают не все», — рассказал нам фельдшер Геннадий Крутко.

Он добавил, что иногда подстанциям просто не закупают необходимые препараты и приходится лечить, чем есть. Врач согласен экспертами:

«Если протоколы переведут, оплатят обучение сотрудников и увеличат финансирование скорых, многие проблемы будут решены».