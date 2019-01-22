Зарплаты в конвертах в Украине: озвучена шокирующая статистика

В Украине сложилась критическая ситуация с зарплатами в конвертах, на каждом втором предприятии есть официально нетрудоустроенные сотрудники.

Об этом рассказал и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, ссылаясь на результаты проверок бизнеса.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – обнаруживаем неофициальных сотрудников», – заявил Бамбизов.

Представитель ГФС рассказал, как в Украине борются с зарплатами в конвертах.

«Осенью 2018-го года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда. За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тыс. трудоустроенных лиц. А всего в 2018-м году было трудоустроено около 600 тыс. людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года», – сообщил он.

Как отметил чиновник, когда Кабмин начал принимать меры, бизнесмены активно начали детенизировать рынок труда и официально трудоустраивать своих работников. В 2019 году эту работу планируют продолжить.

«В дальнейшем должна быть информационная работа с нашей стороны и со стороны других государственных органов для того, чтобы донести до понимания наших работодателей и работников необходимость официального трудоустройства и социальной ответственности», – заявил Бамбизов.

По словам представителя ГФС, «официально трудоустроенный работник даже на минимальную зарплату – уже хоть какая-то социальная гарантия для него и налоги для государственного и местного бюджетов».

Обозреватель