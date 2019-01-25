В прошлом году Порошенко помиловал 14 человек

Президент Украины помиловал 14 человек в 2018-м году, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на ответ Администрации президента.

13 помилованных — граждане Украины. Среди них 9 мужчин и 5 женщин.

Один из них был помилован для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области.

«В течение 2018-го года Президентом Украины П. Порошенко помиловано 14 лиц… Один из них — гражданин Исламской республики Иран, остальные — граждане Украины, в том числе одно лицо было помиловано для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области», — сообщили в АП.

Иранца Порошенко помиловал для обмена на моряка Андрея Новичкова, а осужденную за убийство двух людей Надежду Козлову — для обмена на военнослужащего Романа Савкова, захваченного в плен.

Девятерым был сокращен срок наказания, а пятеро были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

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