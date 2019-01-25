 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа

Пятница, 25 января, 2019

Из-за снижения стоимости газа будет невозможно спрогнозировать рост курса доллара, что приведет к коллапсу финансовой системы страны, уверен Коболев.

Реализовать обещание кандидатов в президенты снизить цену на газ невозможно. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен», — сказал он.

По мнению Коболева, снижения цены на газ не будет, потому что это «нереально и неправильно», а подобные обещания политиков – популизм.

«Я хочу сейчас привести пример: в Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, «переобулись в прыжке». И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке минуте на первой. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все», — отметил он.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования