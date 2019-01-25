Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа

Из-за снижения стоимости газа будет невозможно спрогнозировать рост курса доллара, что приведет к коллапсу финансовой системы страны, уверен Коболев.

Реализовать обещание кандидатов в президенты снизить цену на газ невозможно. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен», — сказал он.

По мнению Коболева, снижения цены на газ не будет, потому что это «нереально и неправильно», а подобные обещания политиков – популизм.

«Я хочу сейчас привести пример: в Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, «переобулись в прыжке». И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке минуте на первой. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все», — отметил он.

Корреспондент