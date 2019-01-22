В Брюсселе обсудили транзит российского газа через Украину

В трехсторонней встречи приняли участие представители НАК «Нафтогаз Украины», российского ПАО «Газпром» и Еврокомиссии.

По ее итогам вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что компании должны подписать контракт по транзиту газа из РФ в ЕС сроком как минимум на 10 лет, при этом его объемы должны быть достаточными, чтобы украинская ГТС представляла интерес для инвесторов.

Как заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в ходе переговоров получено предложение относительно условий и объемов транзита газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины и компания взяла два месяца на его обсуждение.

В то же время по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, «Газпром» предложил продлить действующие контракты с НАК «Нафтогаз Украины» даже без проведения каких-либо экспертных консультаций. Однако, Киев не может принять это предложение. Как пояснил Климкин, Украина находится в другой ситуации, отметив, что сегодня «действуют абсолютно другие законы и другие правила, которые отражают европейское законодательство».