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Пенсии переселенцам: какие изменения могут внести в законодательство

Среда, 23 января, 2019

В Украине могут упростить правила получения пенсий переселенцами. Минсоцполитики разрабатываает соответствующие изменения в законодательство — заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова, передает РПД «Донецкие новости».

«Я надеюсь, что изменения будут в ближайшее время, поскольку еще в сентябре 2018 года правозащитные организации подготовили ряд изменений к нормативно правовым актам, которые действуют сейчас для ВПЛ, и представили их Министерству соцполитики, в котором после совещания с нами отметили, что очень много замечаний действительно справедливые», – сказала Одинцова.

По ее словам, сейчас большие  нагрузки ложатся на Пенсионный фонд, на УТСЗН.

«Это касается постановлений, предусматривающих обязательные проверки, и остановок пенсий. Это постоянный круговорот проверок и остановок пенсий. Поэтому решили все-таки изменить этот механизм. Скорее всего, на то, о чем мы просили и настаивали, – на то, чтобы отвязать пенсии от справки ВПЛ», – добавила правовой Аналитик.

Одинцова также рассказала, что правозащитники обсуждали изменения с Минсоцполитики и для тех переселенцев, которых чиновники называют «пенсионными туристами».

«Должно быть разделение. У нас есть ВПЛ, которые уже не являются ВПЛ, поскольку они интегрировались в местные громады, приобрели жилье и имеют право получать пенсию на общих основаниях. Есть ВПЛ, которые еще не интегрировались, у них нет возможности купить жилье, поэтому у них получение пенсий по реестру [ВПЛ]. Также есть лица, проживающие на оккупированных территориях и не хотят переезжать, но имеют право на свою пенсию, потому что никто не предоставляет им жилье, куда они могли бы переехать и получать пенсию», – рассказала Одинцова.

Трибун



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