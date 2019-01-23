Фронтовая Горловка: вечером неспокойно было на западе и севере

По итогам вчерашнего дня горожане лишь раз сообщили о всплеске активности боевых действий.

По их словам, в период с 19.30 до 20 час. стрелкотня и «бахи» были слышны в стороне Зайцево, кроме того периодически гремело на западе Горловки. Также некоторые жители центральной части города рассказали о перебоях с электроснабжением.

22-го января бои велись под Донецком (в районе авдеевской промзоны, Спартака, Марьинки, Красногоровки и Старомихайловки), на мариупольском направлении (у Чермалыка, Павлополя, Водяного, Ужовки, Широкино и Саханки) и на Луганщине (под Золотым-4 и 5, Желобком).