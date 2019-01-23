«Шахтер» проиграл первый спарринг

Тренировочный сбор горняки проводят в Турции.

Первым их соперником стал «Хайдук» из Хорватии. На каждый из таймов Фонсека выставлял экспериментальные составы с далекими от идеальных сочетаниями. Возможно, это и стало причиной провала. Уже в первом тайме в ворота Пятова влетели три мяча (один из них — с пенальти), на которые дончане ответили лишь голом Дентиньо. После перерыва итоговый счет был установлен на 60-й минуте ударом с дальней дистанции, а вот «Шахтер» свои моменты не реализовал — 1:4.

Отметим также, что в этом матче в составе «оранжево-черных» дебютировал 17-летный воспитанник львовских «Карпат» Даниил Сикан.

Следующим соперником горняков станет чемпион Азербайджана «Карабах».