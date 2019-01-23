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Исключен посмертно — Кобзон исчез из санкционного списка ЕС

Среда, 23 января, 2019

Совет ЕС посмертно исключил российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение опубликовано во вторник, 22 января, в официальном журнале Евросоюза. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.

Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов. Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, «ответственных за нарушение территориальной целостности Украины», была введена в действие в марте 2014-го года.

С тех пор документ продлевается каждые полгода. В настоящее время он действует до 15-го марта 2019-го года и включает 155 человек и 38 организаций.

Иосиф Кобзон был включен в черный список ЕС в феврале 2015-го года за поддержку аннексии Крыма.

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