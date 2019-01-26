За год в Украине остановили более 110 тысяч нетрезвых водителей

В минувшем году полицейские задержали 110,6 тысяч водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Согласно информации, за 2018-й год украинские патрульные задержали 110,6 тысяч нетрезвых водителей, что на 3,5 тыс. меньше, чем год назад. В среднем, ежедневно более 300 водителей задерживали пьяными за рулем.

Уже в этом году, сотрудники Нацполиции успели составить около 4 тысяч протоколов за управление транспортом в нетрезвом состоянии.