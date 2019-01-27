Сельским врачам предоставят сотни Renault Duster

«Рено Украина» поставит для нужд для Министерства Здравоохранения Украины по программе сельской медицины 435 автомобилей.

Первые новенькие Renault Duster уже поставлены в регионы в рамках программы развития сельской медицины.

Всего же в Украине будет построено 513 амбулаторий нового типа. Ее особенностью является объединение в одном здании лечебной и жилой зоны, а также гаража для медицинского автомобиля.

Все амбулатории строятся в рекордные сроки — за 2-3 месяца и уже оснащены всем необходимым оборудованием.

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