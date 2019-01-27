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Сельским врачам предоставят сотни Renault Duster

Воскресенье, 27 января, 2019

«Рено Украина» поставит для нужд для Министерства Здравоохранения Украины по программе сельской медицины 435 автомобилей.

Первые новенькие Renault Duster уже поставлены в регионы в рамках программы развития сельской медицины.

Всего же в Украине будет построено 513 амбулаторий нового типа. Ее особенностью является объединение в одном здании лечебной и жилой зоны, а также гаража для медицинского автомобиля.

Все амбулатории строятся в рекордные сроки — за 2-3 месяца и уже оснащены всем необходимым оборудованием.

Autoconsulting



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