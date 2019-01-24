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Сегодня суд начнет оглашать приговор по делу Януковича

Четверг, 24 января, 2019

5-го декабря 2018-го года судейская коллегия Оболонского районного суда Киева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Сегодня, 24 января, буквально через несколько минут Оболонский суд Киева начнет оглашать приговор по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«24-го января 2019-го года в 9 час. в помещении суда по адресу: Киев, ул. Маршала Тимошенко, 2е состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича», – говорится на сайте суда.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент не принимает участия в процессе.

После бегства из Украины в феврале 2014-го года он проживает в России.

Обвинение просит суд признать Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса – ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) – и приговорить к 15 годам лишения свободы.

Гордон



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