Фронтовая Горловка: окраины по-прежнему «шумят»

23-го января боевые действия, по словам горожан, возобновились с наступлением сумерек.

После 17 час. по местному времени на западном направлении прогремел одиночный «бах», волну от которого ощутили жители близлежащих жилмассивов. Спустя час-полтора стрелковое и гранатометы применялись в районе Зайцево. Напоследок, после 20 час. завязался непродолжительный стрелковый бой в стороне шахты им.Гагарина.

В штабе ООС по итогам минувшего дня сообщили об обстрелах только под Авдеевкой, а вот в «ДНР» заявили, что огонь открывался также под Ясиноватой и Спартаком, в районе Водяного и Ужовки, Широкино и Саханки. В то же время на Луганщине по некоторым данным стреляли под Станицей Луганской.

При обстрелах применялись минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое вооружение.