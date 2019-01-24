Делегация «ДНР» отправилась на… гастрономический фестиваль в Подмосковье

В период с 24-го по 26-е января делегация из «ДНР» посетит традиционный зимний гастрономический фестиваль «Русский холодец» в Подмосковье. Об этом сообщили местные интернет-издания.

Согласно информации, мероприятие пройдет в Павловском Посаде 26-го января. Основой проведения праздника является конкурсная программа для участников, для оценки результатов которой формируется выставка изделий декоративно-прикладного и народного творчества по тематике праздника и конкурс на лучшее приготовление холодца (студня, заливного блюда).

Сообщается, что в состав делегации из самопровозглашенной республики вошли директор Донецкого техникума ресторанного сервиса и торговли Татьяна Гридина и директор Енакиевского профессионального торгово-кулинарного лицея Марина Огородняя. Для них запланировано посещение местного техникума, наверное, именно это и является главной целью поездки.