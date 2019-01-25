Фронтовая Горловка: весь день стреляли, но без тяжелого

В четверг бои в окрестностях города вспыхивали на протяжении всего дня.

Еще до полудня горловчане слышали стрельбу в стороне Новолуганского. Днем продолжались периодически стрелять на севере, а также на западных окраинах.

После наступления темноты и почти до полуночи неспокойно было на юго-западе, западе, северо-западе и севере Горловки. Применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение, но несколько раз били и из гранатометов.

Днем 24-го января боевые действия велись в районе авдеевской промзоны и между Водяным и Ужовкой. Вечером местные жители слышали отголоски войны под Песками и Марьинкой, Гнутово и Павлополем, Талаковкой, Широкино и Саханкой, у Крымского.