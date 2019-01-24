Многодетная семья переселенцев из Горловки получила двухэтажный дом в Славянске

Для многодетной горловской семьи Натальи и Дмитрия Романенко за счет субвенции из госбюджета был куплен двухэтажный дом в Славянске.

Покупка дома площадью 245,8 квадратных метров обошлась в 2 миллиона гривен, сообщил на своей странице в Фейсбук глава ДонВГА Александр Куць.

По словам Александра Куця, также из областного бюджета были выделены 50 тысяч гривен для приобретения мебели в новый дом.

«Семья Натальи и Дмитрия Романенко обживает новый дом в Славянске, — сообщил глава области. — Они переселенцы из Горловки, воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых — приемные».

Также Александр Куць заявил, что в 2019 году на Донетчине 13 детских домов семейного типа, для которых в минувшем году за государственные средства было приобретено жилье, получат по 50 тысяч гривен на обустройство.

Вчасно