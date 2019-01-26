В Горловке «министр» рассказал, что МТС в «ДНР» находится при смерти

Мобильная связь украинского оператора Vodafone (МТС) на неподконтрольных территориях Донецкой области может оборваться в любую минуту.

Об этом рассказал называющий себя «министром связи ДНР» Виктор Яценко в ходе «приема граждан» в Горловке, — пишут участники этой встречи в социальных сетях.

По словам «министра», связь МТС в «ДНР» «при смерти и находится на аппарате искусственного дыхания».

Яценко в очередной раз упрекнул Vodafone в том, что украинская компания не желает платить деньги самопровозглашенной республике: нам их оборудование «просто не за что содержать».

«Поэтому немного подкармливаем, а на большее не хватает средств. На данный момент Vodafone работает по личной инициативе главы «ДНР»: и ремонт, и содержание оплачивается из республиканского фонда.

ОстроВ