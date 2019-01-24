Минздрав в ближайшее время может рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори в Украине

Чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.

Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

«Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию», — отметила и.о. министра.

Супрун также напомнила, что когда в стране объявлена эпидемия, тогда Минздрав имеет больше полномочий по закупке вакцин.

В то же время Ульяна Супрун опровергла миф о том, что многие люди не хотят делать прививки из-за религиозных взглядов.

«Когда мы встречались с Советом церквей, они нас заверили, что ни одна из религий, которая представлена в Совете церквей, священники или религиозные лидеры не призывают людей не вакцинироваться. Они все соглашаются, что вакцинация — важная вещь», — добавила глава Минздрава.

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