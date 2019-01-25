В Горловке для расчистки дорог от снега не хватает техники

Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации Игорь Горбатов.

По его словам, во время снегопадов наиболее сложная ситуация была с отдаленными поселками. Движение транспорта было восстановлено в течение суток. По мнению чиновника, в Горловке для расчистки дорог не хватает спецтехники.

«На ту протяженность дорог, что у нас есть, а их общая протяженность более 900 километров, техники не хватает. Хотелось бы больше. Тем не менее, проблемы решаются где-то за часы, где-то до полусуток. Но если бы было больше тяжелой техники, нам было бы легче», — отметил И.Горбатов.

Задерживался в эти дни и вывоз твердых бытовых отходов. Если в многоквартирных жилых застройках речь шла о задержке на полтора дня, то по частному сектору этот срок был немного больше — несколько дней.