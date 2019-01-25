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В Горловке для расчистки дорог от снега не хватает техники

Пятница, 25 января, 2019

Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации Игорь Горбатов.

По его словам, во время снегопадов наиболее сложная ситуация была с отдаленными поселками. Движение транспорта было восстановлено в течение суток. По мнению чиновника, в Горловке для расчистки дорог не хватает спецтехники.

«На ту протяженность дорог, что у нас есть, а их общая протяженность более 900 километров, техники не хватает. Хотелось бы больше. Тем не менее, проблемы решаются где-то за часы, где-то до полусуток. Но если бы было больше тяжелой техники, нам было бы легче», — отметил И.Горбатов.

Задерживался в эти дни и вывоз твердых бытовых отходов. Если в многоквартирных жилых застройках речь шла о задержке на полтора дня, то по частному сектору этот срок был немного больше — несколько дней.



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