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Янукович получил 13 лет за госизмену

Пятница, 25 января, 2019

В Оболонском суде Киева закончили зачитывать приговор бывшему президенту страны, обвиняемому в госизмене.

Оболонский райсуд Киева заочно признал бывшего президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

«Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», – заявил судья Владислав Девятко.

В то же время, суд отклонил статью «пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы».

В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Защита экс-президента настаивала на его невиновности и утверждала, что к аннексии Крыма привели действия не Януковича, а активистов Евромайдана и новой власти.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

Уголовное производство в отношении Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории Российской Федерации.

Срок исчисляется с момента задержания. Решение вступает в силу после апелляционного обжалования, если оно будет подано в течение 30 дней.

Янукович должен компенсировать судебные издержки в размере 98 551, 20 гривен.

Корреспондент



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