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Закон о разминировании на Донбассе вступил в силу

Пятница, 25 января, 2019

В Украине сегодня, 25 января, вступил в силу закон о противоминной деятельности № 2642-VIII.

Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Предполагается создание центра противоминных операций, который кроме прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будут контролировать и кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.

Разминированием будут заниматься компании — так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести реестр операторов противоминной деятельности. Получив аккредитацию, операторы будут выполнять следующие функции:

разминирование (обнаружение, обезвреживание, уничтожение и перевозка взрывоопасных предметов); обучение людей противодействию рискам, связанным со взрывчаткой; пропаганда неприменения взрывоопасных предметов; уничтожение и утилизация мин, не пригодных для дальнейшего использования и хранения; предоставление медицинской помощи пострадавшим, медицинская/профессиональная реабилитация; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования. Специалистов по разминированию планируют обязать страховать свою жизнь и здоровье. Предполагается, что минимальная страховая сумма по договору составит 250 минимальных зарплат (по состоянию на нынешний год — это 1 млн 43 тыс 250 грн).

Напомним, 6 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине, после ряда неудачных голосований документ поддержали 242 нардепа.

За основу в первом чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине нардепы приняли в начале ноября 2018. За законопроект после ряда неудачных попыток проголосовали 240 парламентариев.

Слово и дело



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