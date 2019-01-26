Процедуру выплат пенсии жителям Донбасса планируют упростить

Минсоцполитики Украины намерен внести изменения в законопроект, регулирующий пенсионные выплаты жителям ОРДЛО.

Еще в сентябре 2018-го года правозащитные организации подготовили ряд изменений к нормативно правовым актам. Это касается постановлений, предусматривающих обязательные проверки, и остановок пенсий.

Также предполагается, что будут введены категории получателей пенсии.

Данное разделение будет касаться тех ВПЛ, которые уже интегрировались в местные громады, купили недвижимость, нашли постоянную работу. Есть также категория граждан, которые еще не обзавелись собственным жильем, живут на неподконтрольных правительству территориях. Именно им необходимы данные изменения в законодательстве, ведь эти пенсионеры также имеют право на получение выплат.

ДонПресс